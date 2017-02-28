​Казахстанские самолеты продали не в Сирию, а в Иран

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек прокомментировал информацию о возможной продаже в Сирию зарегистрированных в Казахстане гражданских самолетов, передает Sputnik Казахстан.

По словам главы МИР РК Жениса Касымбека, информации о том, что самолеты находятся в Сирии, нет.

"Мы провели служебное расследование, материалы все передали в транспортную прокуратуру. Есть определенные вопросы. Транспортная прокуратура и, насколько я знаю, антикоррупционное бюро занимаются этим вопросом", - сказал Касымбек журналистам после заседания правительства.

"Если органы посчитают, что в действиях ответственных людей были нарушения… Я могу сказать, что те материалы, которые передали, свидетельствуют о том, что есть ряд нарушений. Мы попросили дать дополнительно юридическое заключение о мере ответственности конкретных людей, о мере нарушения законодательства. По итогам проверки все подробно получите", - добавил он.

По словам Касымбека, два борта, выведенные из государственного реестра РК, находятся в Тегеране.

"О том, что они находятся в третьей стране - такой информации ни у кого нет. Один самолет был осенью зарегистрирован, он был выведен из реестра, он улетел в Армению", - добавил министр.

"Мы проинформировали и наш МИД, компетентные органы, дипломатическое ведомство США. Мы встретились отдельно, и, в принципе, наши коллеги с американского посольства, с других органов, были удовлетворены полностью той информацией, которую мы дали", - заключил министр.

Ранее главная транспортная прокуратура РК прокомментировала информацию об обсуждаемой в СМИ информации о возможной продаже зарегистрированных в госреестре гражданских воздушных судов РК, самолетов Airbus, в Сирию.

По информации ведомства, установлено, что регистрация воздушных судов и их снятие комитетом гражданской авиации МИР осуществлена с грубыми нарушениями законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации. В соцсетях ранее появилась информации о том, что Иран хотел передать в Сирию три пассажирских самолета в обход европейских санкций. Эти воздушные суда были незаконно зарегистрированы в Казахстане. Когда факты были обнародованы, в Астане проходили переговоры по межсирийскому урегулированию.

Материалы по факту незаконной регистрации в Казахстане самолетов транспортная прокуратура передала в Нацбюро по противодействию коррупции для проведения проверки.