​В Актобе за выходные от гололеда пострадало 34 человека

Автор:
​В Актобе за выходные от гололеда пострадало 34 человека

Только за два выходных дня из-за гололеда пострадало 34 человека, семеро из них – дети, передает aktobenews.kz.

Врачи скорой помощи доставили пострадавших в травмпункт, где им оказали медицинскую помощь.

"10 человек с переломами, еще 10 – с закрытой черепно-мозговой травмой. Остальным с легким диагнозом «ушиб» госпитализация не потребовалась", - сообщили на станции скорой помощи Актобе.

Всего за два дня на станцию скорой помощи поступило 1625 вызовов, 452 из них – приходится на долю детей.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.02.2017, 10:25
  
​В Актобе пенсионер получил срок за шутку о бомбе
25.02.2017, 14:27
  
​Актюбинцев приглашают на праздник Масленицы
26.02.2017, 17:34
  
Почему Димаш ни слова не сказал в аэропорту Актобе 1
26.02.2017, 11:19
  
Остальные 7 этапов «Singer» дадутся сыну легко - мама Димаша Кудайбергенова 1
25.02.2017, 13:08
  
В Актобе приедет Димаш 7
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Спасший автобус с детьми, идет на поправку
В авиакомпании объяснили, из-за чего сняли с самолета пассажира c наушниками 2
В первые дни весны ожидаются снег и дожди
Сколько заработали казахстанские спортсмены на Азиаде-2017
Проезд на общественном транспорте для школьников в Павлодаре станет бесплатным 1
Почему Димаш ни слова не сказал в аэропорту Актобе 1
Новую схему отъема бизнеса выявили в Казахстане
Две девушки впали в ступор в одном из дворов Алматы 1
Сборная Казахстана по хоккею разгромила Японию и выиграла "золото" Азиады-2017
Остальные 7 этапов «Singer» дадутся сыну легко - мама Димаша Кудайбергенова 1
Loading...