​В Актобе за выходные от гололеда пострадало 34 человека

Только за два выходных дня из-за гололеда пострадало 34 человека, семеро из них – дети, передает aktobenews.kz.
Врачи скорой помощи доставили пострадавших в травмпункт, где им оказали медицинскую помощь.
"10 человек с переломами, еще 10 – с закрытой черепно-мозговой травмой. Остальным с легким диагнозом «ушиб» госпитализация не потребовалась", - сообщили на станции скорой помощи Актобе.
Всего за два дня на станцию скорой помощи поступило 1625 вызовов, 452 из них – приходится на долю детей.
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