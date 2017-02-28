​В Актобе за выходные от гололеда пострадало 34 человека

Только за два выходных дня из-за гололеда пострадало 34 человека, семеро из них – дети, передает aktobenews.kz.

Врачи скорой помощи доставили пострадавших в травмпункт, где им оказали медицинскую помощь.

"10 человек с переломами, еще 10 – с закрытой черепно-мозговой травмой. Остальным с легким диагнозом «ушиб» госпитализация не потребовалась", - сообщили на станции скорой помощи Актобе.

Всего за два дня на станцию скорой помощи поступило 1625 вызовов, 452 из них – приходится на долю детей.