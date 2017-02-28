​Спасший автобус с детьми, идет на поправку

До недавнего времени у Мурата были признаки жировой эмболии. Это тяжелейшее состояние организма, когда в кровь выходят мелкие частички жира.

Жизни героя, спасшего автобус с детьми, ничто не угрожает. Об этом говорят павлодарские медики, которые занимаются лечением полицейского Мурата Нурсеитова, сообщает "Первый канал Евразия".

По их словам, до недавнего времени у Мурата были признаки жировой эмболии. Это тяжелейшее состояние организма, когда в кровь выходят мелкие частички жира. Они закупоривают кровеносные сосуды, разрушают их структуру, угрожая остановкой многих жизненно важных функций организма.

«На сегодняшний день Мурат отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, он в полном сознании. Все грозные осложнения, которые могли усугубить его состояние, они уже позади»,- рассказал Советхан Смаков, главный врач первой городской больницы.

Сейчас медики готовятся к очередному консилиуму, в ходе которого будет ясно, когда пациента можно санитарной авиацией доставить в столичную клинику. К пострадавшему несколько дней никого не пускали. Врачи объясняли, что больному противопоказаны эмоциональные потрясения. Но сейчас запрет снят. Мурата навестила его супруга Асель.

«Дети, конечно, скучают. Каждый день спрашивают, когда мы приедем. Маленький, он не понимает, почему мы находимся не дома. Ну, так справляемся. Самое главное, что мой старший сын ответственный, и я не беспокоюсь за них», - говорит Асель Нурсеитова, супруга Мурата Нурсеитова.