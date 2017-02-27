В авиакомпании объяснили, из-за чего сняли с самолета пассажира c наушниками

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В авиакомпании объяснили, из-за чего сняли с самолета пассажира c наушниками

Отказавшийся снять наушники на борту «Боинга-737» костанаец заплатил штраф в размере 3 МРП. Об этом «НГ» сообщили в ЛОВД на станции Костанай.

- Житель Костаная 1990 г. р. был доставлен к нам после инцидента на борту «Боинга-737» - сообщила ведущий специалист госязыка и информации ЛОВД на станции Костанай Жулдыз Акатаева. Он признал свою вину, оплатил штраф в размере 3 МРП (6 807 тенге) и пошел домой.

В ЛОВД пояснили, что мужчина был трезв, вел себя адекватно.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью АО "Авиакомпания "SCAT" Виктория Старожилова, во время подготовки воздушного судна к вылету и чтения бортпроводником предполетной информации один из пассажиров отказался снять аудионаушники и отключить электронное устройство по требованию экипажа.

- Бортпроводниками было предпринято несколько попыток объяснить пассажиру о необходимости выполнять требования экипажа, которые, в первую очередь, связаны с обеспечением безопасности полета, на что был получен агрессивный отпор, - пояснила Старожилова со ссылкой на официальный пресс-релиз авиакомпании. - Действия данного характера классифицируются как нарушение авиационного законодательства РК и препятствие обеспечению безопасного полета экипажем. В результате командиром воздушного судна было принято решение о снятии данного пассажира с борта и выполнении запланированного рейса без него.

Представитель авиакомпании отметила, что самолет не находился в этот момент в воздухе, а только готовился к вылету. Задержка с вылетом составила 30 минут.

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