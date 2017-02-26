Почему Димаш ни слова не сказал в аэропорту Актобе

Фото с сайта ratel.kz

Вернувшегося в Актобе Димаша Кудайбергенова особенно ждали журналисты. Однако, никому из представителей СМИ не удалось разговорить певца, сообщает портал «Тілші».

Предполагается, что по условиям конкурса "I m singer", проходящего в Китае, Димашу запрещено давать интервью до завершения проекта. Приехавший вместе с Димашом его продюсер Алпамыс Шаримов кратко выступил от его имени.

"Всем, кто приехал встречать Димаша от его имени выражаю благодарность. С нами приехали журналисты из Китая. Они планирует снять фильм про Димаша. И для этого сегодня и завтра посвятят все свое время" - сказал продюсер Димаша Кудайбергенова.

Димаш согласился только на просьбу фанатов сделать селфи.

В субботний вечер поклонники таланта Димаш собрались в аэропорту за два часа до его прибытия. В аэропорту яблоку негде было упасть. Поклонники встречали Димаша песнями из его репертуара «Дайдидау» и «Еркем».

Оказавшись в аэропорту в окружении фанатов Димаша поочередно встретили и обняли аким области Бердыбек Сапарбаев, его заместители и другие чиновники. После многочисленных селфи с фанатами Димаш с продюсером зашли в микроавтобус.

Светлана Айтбаева не видела своего сына с декабря прошлого года. Но, как бы ни скучала по нему, на глазах публики обниматься с Димашом не стала.