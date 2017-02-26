Новую схему отъема бизнеса выявили в Казахстане

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Новую схему отъема бизнеса выявили в Казахстане

Новую схему отъема бизнеса выявили в Казахстане. Вопрос внедрения мониторинга за деятельностью компаний, реализованных в рамках приватизации поднял уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Болат Палымбетов, сообщает NUR cо ссылкой на abctv.kz.

Это позволит уберечь от рейдерства фирмы, купившие доли в госсекторе. Такой новый метод отъема бизнеса уже превращается в тенденцию, заявил Палымбетов на заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен».

«Уже стало тенденцией для Казахстана - новый метод отбора бизнеса. То есть продают сначала 51% (госкомпании). Затем говорят: первый год мы тебе все объемы дадим, не переживай, потому что надо план выполнять.

После этого появляется какая-то фирма-прокладка, начинают ограничивать объем. Затем говорят: а у нас в тендере этого не сказано. Но есть же план, годовой бюджет, где предусмотрено это все. Нет, начинают откладывать, загоняют покупателя в угол.

Приходит компания-прокладка и говорит: мы тебя спасем, давай продай нам. Он вынужден и продает. В основном это касается производственных предприятий.

Идет какая-то тенденция в стране. Что вызывает опасения. Этого не должно быть», - заявил Болат Палымбетов.

Бизнес-омбудсмен призвал генеральную прокуратуру и агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции обратить внимание на ситуацию.

«Может, не надо по 51% акций выставлять? Может, на все 100% акций госкомпаний продавать. Потому что это уже явно начало вырисовываться в процессе приватизации. 51% акций госкомпании продали, забыли про нее, и уже пишут в плане, что приватизация состоялась. А оставшаяся 49% доля где?

Если это предприятие не нужно, если у вас споры, продайте все 100%. Пусть сама на этом рынке выживает. Когда же продается этот процент (51%), любой бизнесмен рассчитывает, что он будет совместно с ним двигаться.

А его берут только для того, чтобы исполнить план приватизации, а потом его аккуратненько выдавить», - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей РК.

По мнению Палымбетова, решить вопрос также можно с помощью внедрения анализа деятельности компаний после их приватизации.

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