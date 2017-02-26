Две девушки впали в ступор в одном из дворов Алматы

Странный инцидент запечатлели жители одного из домов по улице Розыбакиева рядом с мечетью. Видеозапись появилась накануне на популярной странице instavideo_kaz в Instagram, передает Tengrinews.

На кадрах две девушки как будто бы впали в ступор. Они стоят почти неподвижно, закрыв глаза. При этом обе находятся в разных позах - одна согнулась, вторая смотрит вверх.

Большинство пользователей, комментируя ролик, написали, что скорее всего девушки употребили так называемые спайсы или наркотические вещества. Другие предположили, что может быть речь идет о каком-либо редком заболевании. Кто-то пошутил насчет зомби-флешмоба или джина, вселившегося в героинь видео.