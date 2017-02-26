Сборная Казахстана по хоккею разгромила Японию и выиграла "золото" Азиады-2017

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Сборная Казахстана по хоккею разгромила Японию и выиграла "золото" Азиады-2017

Казахстанские хоккеисты не пропустили ни одной шайбы на турнире. Мужская сборная Казахстана по хоккею в заключительном матче разгромила команду Японии и выиграла золотые медали зимних Азиатских игр, которые проходят в Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу подопечных Сергея Старыгина. Авторами шайб у Казахстана стали Ярослав Евдокимов (1-я и 30-я минуты), Илья Ковзалов (3-я и 59-я), Кирилл Савицкий (5-я), Никита Михайлис (13-я) и Константин Савенков (36-я).

Стоит отметить, что в первом матче Азиады-2017 сборная Казахстана обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:0, а затем были разгромлены хоккеисты из Китая - 8:0.

Напомним, что в последний день Азиады-2017 также "золото" Казахстану принесли Ян Савицкий, победивший в масс-старте, и Галина Вишневская, которая выиграла все гонки в Саппоро.

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