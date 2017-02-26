Остальные 7 этапов «Singer» дадутся сыну легко - мама Димаша Кудайбергенова

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Остальные 7 этапов «Singer» дадутся сыну легко - мама Димаша Кудайбергенова

Родители Димаша Кудайбергенова Канат и Света Айтбаевы считают, что остальные 7 этапов «Singer» адутся сыну легко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для того, чтобы встретить Димаша актюбинцы начали собираться в аэропорту города за час до его прилета. Также среди встречающих были и инвалиды-колясочники, которые являются поклонниками творчества Димаша Кудайбергенова. «Мы очень сильно соскучились по сыну. Нам льстит, что аким области Бердибек Сапарбаев и аким Актобе Ильяс Испанов приехали ради встречи с Димашем в аэропорт. Вместе с Димашем приехала и съемочная группа китайского телевидения «Hunan», - говорит отец Димаша Канат Айтбаев.

По его словам, завтра журналисты китайского телевидения посетят достопримечательности Актобе, школу и музыкальный колледж имени Ахмета Жубанова, в которых получал знания Димаш. Света Айтбаева поблагодарила актюбинцев за теплую встречу, которую они организовали в честь Димаша. «Мы безмерно благодарны землякам, другу Димаша Алпамысу (продюсер Алпамыс Шаримов - прим.автора), друзьям из Астаны. Все они поддерживают нашего сына. Дома Димаша очень ждут его дедушка и бабушка, а мы не смогли усидеть дома, и приехали в аэропорт»,- говорит Светлана Айтбаева. К слову, Димаш приехал в куртке, которую ему подарил Джеки Чан. «Димаш прошел полпути в конкурсе «Singer». Я думаю, воздух родной земли придаст ему сил. И остальные 7 этапов дадутся ему легко»,- уверена мама казахстанского певца.

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