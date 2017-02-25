Толпы фанатов встретили Димаша в аэропорту Актобе

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Участник китайского конкурса Singer-2017 Димаш Кудайбергенов приехал сегодня вечером в Актобе.

Поклонники молодого исполнителя встречали певца в аэропорту. В основном это молодежь и родные, также встретить Димаша приехал аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

Как стало известно, вместе с Димашем приехала и съемочная группа конкурса, который проходит в Китае. Они посетят школу, в которой учился знаменитый актюбинец, а также музыкальный колледж им. Ахмета Жубанова и снимут о Димаше фильм.