​Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Костанае

Из-за отказа пассажира снять аудионаушники самолет совершил вынужденную посадку в Костанае. Об этом Alau.kz сообщили очевидцы, летевшие данным рейсом.
Со слов пассажиров, инцидент произошел 24 февраля на борту самолета, направлявшегося рейсом Костанай-Алматы.
«При взлёте один из пассажиров отказался снять аудионаушники, тем самым нарушив правило безопасности. На что командир мгновенно отреагировал, развернув борт обратно и высадив нарушителя», - рассказали очевидцы.
К слову, теперь правонарушителю может грозить запрет на авиаперелеты сроком до 5 лет.
Между тем, в аэропорту Костаная отказались каким-либо образом комментировать данную новость, ссылаясь на отсутствие руководства.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.