В Актобе приедет Димаш

Сегодня, 25 февраля в 19.20 его можно встретить в аэропорту Актобе.

Напомним, Димаш Кудайбергенов принимает участие в вокальном конкурсе I Am a Singer, который проходит в китайском городе Чанша. Казахстанский певец является самым молодым из всех участников. В седьмом туре Димаш занял третье место. Всего конкурс состоит из 14 этапов.