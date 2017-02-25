В Актобе приедет Димаш

Сегодня, 25 февраля в 19.20 его можно встретить в аэропорту Актобе.
Напомним, Димаш Кудайбергенов принимает участие в вокальном конкурсе I Am a Singer, который проходит в китайском городе Чанша. Казахстанский певец является самым молодым из всех участников. В седьмом туре Димаш занял третье место. Всего конкурс состоит из 14 этапов.
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