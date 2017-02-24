Димаш занял третье место в седьмом туре конкурса в Китае

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Димаш занял третье место в седьмом туре конкурса в Китае

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял третье место в седьмом туре проходящего в Китае конкурса «Singer 2017», передает МИА «Казинформ».

Наш соотечественник вошел в первую тройку конкурсантов, исполнив казахскую песню «Дайдидау».

Первое место занял певец из Гонконга Sandy, второе - Ли Цзянь, впервые выступивший в конкурсе.

В ходе конкуренции из первых семерых певцов осталось четверо. Димаш в общем зачете не сошел со своего третьего места.

Шестой тур конкурса «Singer 2017» будет показан по телевидению 25 февраля.

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