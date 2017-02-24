​Галина Вишневская принесла Казахстану еще одно "золото" на Азиаде-2017

Биатлонистка стала лучшей в гонке преследования.

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская завоевала еще одну золотую медаль на проходящих в японском Саппоро зимних Азиатских играх, сообщает Vesti.kz.

Вишневская стала лучшей в гонке преследования среди женщин на 10 километров.

Напомним, ранее Вишневская выиграла для Казахстана "золото" в спринтерской гонке на 7,5 километра. Также сегодня в мужской гонке преследования "серебро" взял казахстанец Ян Савицкий.