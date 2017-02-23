​Электронный паспорт здоровья появится у казахстанцев в 2018 году

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​Электронный паспорт здоровья появится у казахстанцев в 2018 году

В них будет храниться информация по перенесенным заболеваниям, начиная с рождения.

В Казахстане значительная часть медицинских организаций, еще не перешла на электронный формат. В связи с этим реализуется ряд инновационных проектов, в том числе электронный паспорт здоровья. Об этом сегодня на брифинге в правительстве заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает МИА «Казинформ».

По словам министра, очень важно и с целью модернизации здравоохранения, сокращения расходов, времени, повышения удобства перейти на новые информационные технологии. В частности, как пояснил министр, это создание единой интеграционной платформы, которая подразумевает функционирование электронного паспорта здоровья казахстанцев.

«Со следующего года все записи, начиная с рождения ребенка, и далее будут храниться в этом электронном паспорте, и каждый гражданин будет иметь свой личный кабинет, также свой личный кабинет будет иметь каждый медицинский работник», - рассказал глава ведомства.

Платформа позволит всем государственным и частным клиникам интегрировать свои корпоративные информационные системы и работать по принципу единого окна.

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