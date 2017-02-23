​Галина Вишневская завоевала третье «золото» для Казахстана на Азиаде

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская стала победительницей в спринтерской гонке на 7,5 километра на Азиаде-2017, которая проходит в японском Саппоро, передает Vesti.kz.

Вишневская, допустив один промах на двух огневых рубежах, завоевала «золото» с результатом 20:32.6 минуты, опередив на 24.2 секунды представительницу Китая, которая закрыла все мишени.

«Бронза» досталась казахстанке Алине Райковой, уступившей своей соотечественнице 50.6 секунды с одним промахом.

Также в ТОП-5 вошли еще две биатлонистки из Казахстана - Дарья Усанова (+54.7) и Анна Кистанова (+1:32.2), занявшие четвертое и пятое места соответственно. Обе спортсменки допустили по три промаха.

Для Казахстана эта золотая медаль стала третьей на соревнованиях в Саппоро. Теперь в копилке сборной 12 наград - три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.