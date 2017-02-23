Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Физрук развращал ребёнка

Днём на уроке учитель школы №16 увёл 9-летнюю девочку в раздевалку и приставал к ней. Извращенца арестовали.

В Актобе выбирали лучших собак

Около 60-ти собак участвовали в выставке.

23 февраля. Пора думать о 8 Марта

«Диапазон» вновь принимает поздравления самым любимым из женщин.

Директора школы №24 посадили за взятку

Приговор ему и бухгалтеру оглашали в концертном зале филармонии, зрители – коллеги подсудимых.

Кредиты подорожали, квартиры подешевели

Как кризис сказался на рынке жилья в Актобе.

Аким выступал в Кирпичном

Аксакал 2 года мечтал о встрече с Сапарбаевым, приехал в теннисный центр, но не смог задать вопрос. О чём говорили аким области и народ.