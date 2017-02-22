Назарбаев высказался о создании министерства науки

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе сессии Общего собрания Национальной академии наук РК прокомментировал высказывание президента академии наук Молдовы Георгия Дука о том, что руководитель Академии наук имеет статус министра, передает МИА "Казинформ".

В своем выступлении президент академии наук Молдовы Георгий Дука отметил, что президент академии наук избирается научным сообществом и автоматически становится членом правительства, министром наук.

"Таким образом, мы постарались консолидировать научное сообщество, потому что сегодня той критической массы не хватает для того, чтобы выполнить конкретную задачу. Задача была поставлена правильно - нужны взаимоотношения с другими странами, с другим научным сообществом внутри страны для того, чтобы создать такие критические массы", - сказал он.

Президент РК Нурсултан Назарбаев прокомментировал это высказывание.

"Ваше замечание насчет того, чтобы президента академии наук сделать министром, хорошо воспринято было. Особенно президентами академий наук. Но мы это проходили. Наука не требует мощного вертикального управления. Создадим, это не вопрос. У нас "хороший" опыт есть: если проблема возникает - создать какое-нибудь министерство, не зная, для чего оно нужно. Это будет еще один бюрократический орган, куда будут ходить все ученые, просить деньги", - говорит Глава государства.

"Мы сделали по другому. У нас 5 ступеней было, чтобы деньги попали к ученому. Сначала какому-то центру отраслевому, потом комитету министерства науки, потом министерству, потом ученому совету, потом только науку. Мы все это убрали. Оставили три. Если ученый совет, который должен быть солидным, посчитает, что открытие необходимо и есть новация, сразу идет финансирование", - сказал Президент.

Главе государства вручили медаль имени Николая Милеску Спэтару - выдающегося молдавского ученого, философа, мыслителя, географа, путешественника - за высокий вклад в развитие и укрепление дружбы и сотрудничество между Казахстаном и Молдовой.