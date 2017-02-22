Руководство части освобождили от должностей после ЧП с гибелью военнослужащих в Жамбылской области

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Руководство части освобождили от должностей после ЧП с гибелью военнослужащих в Жамбылской области

Командир и начальник штаба воинской части 91678, военнослужащие которой погибли во время схода лавины в ущелье Коксай, освобождены от занимаемых должностей, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом в ходе заседания в Правительстве заявил заместитель министра обороны, генерал-майор Талгат Мухтаров.

Он также сообщил, что настоящее время проводится проверка по соблюдению мер безопасности должностными лицами, по результатам которой будет дана правовая оценка их действиям.

«Вопрос о соблюдении мер безопасности стоит. В этом направлении сейчас проводятся проверочные мероприятия. Как вы знаете, возбуждено и расследуется уголовное дело и по результатам будет дана правовая оценка действиям каждого должностного лица. На данный момент министром обороны принято решение освободить командира части и начальника штаба», - сказал Талгат Мухтаров.

Напомним, 17 февраля во время военных учений в Жамбылской области с горного склона сошла лавина. Погибли 7 бойцов. 16 человек удалось спасти

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