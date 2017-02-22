​Как будут считать прожиточный минимум в Казахстане

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​Как будут считать прожиточный минимум в Казахстане

Об этом на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты населения РК сообщила глава ведомства Тамара Дуйсенова, передает ИА «NewTimes.kz».

По словам министра, население Казахстана делится на 10 групп по доходу.

«Даже первые три группы, которые имеют доход от 50% прожиточного минимума до 120%, они отправляют свои расходы от 54% до 57% на продовольственные товары, а остальное - на непродовольственные товары. Мы исходим из того, что, по официальным данным статистики, примерно на этом уровне будем определять соотношение продовольственной - непродовольственной части. Предварительные расчеты показывают, что в этом случае величина прожиточного минимума будет повышена до 16% с 1 января 2018 года», - сказала Дуйсенова.

«Я думаю, что 15 апреля мы должны завершить эту работу», - добавила она.

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