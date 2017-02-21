Министр обороны РК назвал предварительную причину гибели военнослужащих

Министр обороны РК Сакен Жасузаков проинформировал о предварительных результатах расследования ЧП правительственной комиссией, передает ИА «NewTimes.kz».

«Установлено, что прямой причиной трагедии явилось стихийное бедствие, связанное с аномальными погодными явлениями, нехарактерными для данной местности в это время года. Обильные осадки, завершившиеся резким потеплением, спровоцировали внезапный сход снежной лавины. Несчастному случаю способствовал ряд факторов общеслужебной деятельности, по которым сейчас идет расследование, - организация занятий, соблюдение мер безопасности, всестороннее обеспечение занятий», - сказал Жасузаков на заседании правительства.

По его словам, окончательные выводы будут представлены по итогам работы комиссии и следствия.

«Вообще, случай неординарный. Эта часть (91678 в Жамбылской области - прим.) существует 14 лет. В течение этого времени они занимались в этом ущелье зимой и летом. И таких ситуаций не было. В принципе эта часть предназначена для действий в горных условиях. То, что произойдет этот случай (сход лавины – прим. NT), по линии ЧС и «Казгидромета» предупреждений не было. Об угрозе дождевых паводков, осадков, лавинной опасности. Думаю, сейчас следственные органы разберутся, и картина станет более ясной», - отметил Жасузаков.

Министр отметил, что комиссия проработала все вопросы по оказанию помощи семьям погибших и раненых.

«Семьи погибших будет выплачена единовременная компенсация в размере пятилетнего денежного содержания, что составит в среднем от 4 до 7 млн тенге», - уточнил глава Минобороны.

Напомним, 17 февраля во время военных учений в Жамбылской области с горного склона сошла лавина. 7 человек погибли. 16 бойцов удалось спасти.