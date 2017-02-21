​В Казахстане предложили ввести Интернет для детей

Омбудсмен предложил ввести ответственность интернет-провайдеров за отсутствие системы обязательной регистрации пользователей контента.

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Аскар Шакиров направил премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву обращение по актуальным проблемам в сфере защиты прав детей. Он представил ряд предложений, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Одно из них связано с защитой детей от негативной информационной среды. Омбудсмен разделил тревогу общественности по поводу участившихся в СМИ сообщений о попытках суицида среди несовершеннолетних из-за игр в Интернете. Шакиров отметил, что проблема требует глубокого анализа и системного подхода к ее решению.

"Принимаемые правительством меры в данном направлении, безусловно, своевременны и эффективны, однако их постфактумный характер не позволяет кардинальным образом решить проблему. В связи с этим выдвинуто предложение о законодательном совершенствовании сферы интернет-отношений. Стремительно растущие влияние и роль Интернета в повседневной жизни подрастающего поколения требуют своевременного восполнения законодательных пробелов в данной сфере", - подчеркивается в сообщении.

Уполномоченный по правам человека обращает внимание на то, что законодательное закрепление мер по защите детей от воздействия вредной информации регламентировано общепринятыми международными стандартами. В обращении содержится ряд конкретных предложений, основанных на изучении правовой базы Казахстана и других стран.

"Предложено рассмотреть возможность введения возрастной классификации для интернет-контента с установлением ответственности провайдеров и правообладателей за отсутствие системы обязательной регистрации пользователей контента, например "18+". Также рекомендовано изучить опыт Великобритании и России по внедрению операторами мобильной интернет-связи функции "детский Интернет", позволяющей сразу при подключении к Сети оградить детей от нежелательного информационного контента", - говорится в сообщении пресс-службы.

Омбудсмен призвал сохранять оптимальный баланс интересов всех сторон процесса (детей, родителей, провайдеров и государства) и активно привлекать к разработке и обсуждению подобного законопроекта экспертов и представителей гражданского общества.

Как отметил Аскар Шакиров, внедрение предлагаемых мер должно происходить поэтапно, с утверждением переходного периода.