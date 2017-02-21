Отец Димаша решил оставить карьеру чиновника

Отец Димаша, Канат Айтбаев, хочет теперь всё своё время посвящать творческой деятельности сына, передает телеканал КТК.

Последний год отец Димаша возглавлял управление культуры Актюбинской области.

Как сообщает телеканал, месяц назад продюсеры популярного в Китае телешоу «I am a singer» пригласили чиновника в качестве гостя. С тех пор Канат Айтбаев все время находился рядом с сыном.

По информации телеканала, после возвращения в Актобе руководитель управления культуры написал заявление об уходе.

Вот только подписал ли его аким области, не уточняется. Обязанности руководителя временно возложили на заместителя. Сам Канат Айтбаев, сославшись на простуду, отложил все комментарии по этому поводу до выздоровления.

Димаш Кудайбергенов, тем временем, остается в лидерах престижного песенного конкурса, победив уже в шестом туре I Am Singer-2017.

Недавно стало известно, что Димаш, который сейчас очень популярен в Китае, стал первым официальным послом проекта «I'm in China».