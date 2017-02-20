Как доехать в теннисный центр и задать вопросы акиму области

22 февраля в 11:00 в теннисном центре в Кирпичном пройдет отчетная встреча акима области Бердыбека Сапарбаева с населением. По информации облакимата, вопросы главе региона можно адресовать письменно через ящики или на сайт акимата области, передает корреспондент «Диапазона».

Как сообщают на сайте акимата Актюбинской области, 22 февраля в 11:00 состоится отчетная встреча акима области Бердыбека Сапарбаева с населением. Встреча пройдет в здании Теннисного центра (пос.Кирпичный, участок 368). По каким причинам встреча с жителями пройдет за городом, не сообщается. В прошлом году отчет акима области проходил во дворце «Коныс».

22 февраля глава региона будет отчитываться «Об итогах социально-экономического развития за 2016 год и задачах на 2017 год». Отчет акима области будут транслировать в прямом эфире на телеканале «Казахстан-Актобе».

Сообщается, что будет интерактивная онлайн-трансляция на официальном сайте акимата области, видеоканале - Youtube и также организуют видеоконференцсвязь со всеми районами области.

Желающим задать вопросы акиму области предлагают направить вопросы в письменном виде через специальные ящики для сбора информации или на сайт акимата области.

Адреса по которым установлены специальные ящики для вопросов и предложений жителей к отчетной встрече акима области с населением г.Актобе

Административное здание Актюбинского областного акимата пр. Абулхаир хана, 40 Административное здание акимата г.Актобе ул. Т.Ахтанова, 50 Гипермаркет «Анвар» ул.К.Нокина 34 ТРЦ «Mega Aktobe» ул.М.Маметовой, 4 ТД «Айна» Пр.Абулхаир хана 42 Крытый рынок «Алтай» ул.Б.Жубановых, 285 Б Центр обслуживания населения ул.Тургенева, 109 Гипермаркет «Дина» пр.А.Молдагуловой, 53 А Рынок «Жилгородской» пр.Мира, 9 А ТД «Домострой» ул.Арынова, 1 Р Областная филармония им.Г.Жубановой пр.А.Молдагуловой, 53 А Областной драмтеатр им.Т.Ахтанова ул.Т.Ахтанова, 52 Административное здание акимата Благодарного сельского округа село К.Нокина, ул.Мира 37 Административное здание акимата Каргалинского сельского округа село Каргалинское, ул.Сатпаева 10А Административное здание акимата Курайлинского сельского округа село Курайли, ул.Женис 44 Административное здание акимата Нового сельского округа село Жанаконыс, ул.Базар Жырау 9 Административное здание акимата Саздинского сельского округа село Сазды, ул.Онеге 1

В день проведения отчетной встречи вопросы можно задать через сайт акимата области и call-центр по телефону 40-32-13.

Областной акимат обещает доставить жителей к месту отчетной встречи и обратно. Для этой цели 22 февраля с 9:00 в Теннисный центр будут ездить бесплатные автобусы из 5 районов города:

1. Жилгородок- театр кукол «Алакай»;

2. Площадь областного акимата у ТД «Айна»;

3. Площадь у Народного банка в 12 микрорайоне на перекрестке пр.Абулхаир хана и ул.М.Маметовой;

4. Площадь у Областного драматического театра им.Т.Ахтанова (ул.Т.Ахтанова, 52);

5. Площадь у железнодорожного вокзала.