Как доехать в теннисный центр и задать вопросы акиму области

22 февраля в 11:00 в теннисном центре в Кирпичном пройдет отчетная встреча акима области Бердыбека Сапарбаева с населением. По информации облакимата, вопросы главе региона можно адресовать письменно через ящики или на сайт акимата области, передает корреспондент «Диапазона».
Как сообщают на сайте акимата Актюбинской области, 22 февраля в 11:00 состоится отчетная встреча акима области Бердыбека Сапарбаева с населением. Встреча пройдет в здании Теннисного центра (пос.Кирпичный, участок 368). По каким причинам встреча с жителями пройдет за городом, не сообщается. В прошлом году отчет акима области проходил во дворце «Коныс».
22 февраля глава региона будет отчитываться «Об итогах социально-экономического развития за 2016 год и задачах на 2017 год». Отчет акима области будут транслировать в прямом эфире на телеканале «Казахстан-Актобе».
Сообщается,
что будет интерактивная онлайн-трансляция на официальном сайте акимата области,
видеоканале - Youtube и также организуют видеоконференцсвязь со всеми районами
области.
Желающим задать вопросы акиму области предлагают направить вопросы в письменном виде через специальные ящики для сбора информации или на сайт акимата области.
Адреса по которым установлены специальные ящики для вопросов и предложений жителей к отчетной встрече акима области с населением г.Актобе
|Административное здание Актюбинского областного акимата
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пр. Абулхаир хана, 40
|Административное здание акимата г.Актобе
|ул. Т.Ахтанова, 50
|Гипермаркет «Анвар»
|ул.К.Нокина 34
|ТРЦ «Mega Aktobe»
|ул.М.Маметовой, 4
|ТД «Айна»
|Пр.Абулхаир хана 42
|Крытый рынок «Алтай»
|ул.Б.Жубановых, 285 Б
|Центр обслуживания населения
|ул.Тургенева, 109
|Гипермаркет «Дина»
|пр.А.Молдагуловой, 53 А
|Рынок «Жилгородской»
|пр.Мира, 9 А
|ТД «Домострой»
|ул.Арынова, 1 Р
|Областная филармония им.Г.Жубановой
|пр.А.Молдагуловой, 53 А
|Областной драмтеатр им.Т.Ахтанова
|ул.Т.Ахтанова, 52
|Административное здание акимата Благодарного сельского округа
|село К.Нокина, ул.Мира 37
|Административное здание акимата Каргалинского сельского округа
|село Каргалинское, ул.Сатпаева 10А
|Административное здание акимата Курайлинского сельского округа
|село Курайли, ул.Женис 44
|Административное здание акимата Нового сельского округа
|село Жанаконыс, ул.Базар Жырау 9
|Административное здание акимата Саздинского сельского округа
|село Сазды, ул.Онеге 1
В день проведения отчетной встречи вопросы можно задать через сайт акимата области и call-центр по телефону 40-32-13.
Областной акимат обещает доставить жителей к месту отчетной встречи
и обратно. Для этой цели 22 февраля с 9:00 в Теннисный центр будут ездить
бесплатные автобусы из 5 районов города:
1. Жилгородок- театр кукол «Алакай»;
2. Площадь областного акимата у ТД «Айна»;
3. Площадь у Народного банка в 12 микрорайоне на перекрестке пр.Абулхаир хана и ул.М.Маметовой;
4. Площадь у Областного драматического театра им.Т.Ахтанова (ул.Т.Ахтанова, 52);
5. Площадь у железнодорожного вокзала.
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