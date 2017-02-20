​Баян Максаткызы просит суд пересмотреть приговор экс-супругу

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​Баян Максаткызы просит суд пересмотреть приговор экс-супругу

Известная телеведущая и продюсер Баян Максаткызы обратилась в Верховный суд с просьбой о пересмотре приговора бывшему супругу Бакытбеку Есентаеву. Об этом МИА «Казинформ» сообщили в Верховном суде.

«Ходатайства о пересмотре судебных актов в кассационном порядке в Верховный суд Республики Казахстан поступили от адвоката осужденного Бакытбека Есентаева и потерпевшей Баян Максаткызы. Дата предварительного рассмотрения ходатайств будет определена после поступления истребованного уголовного дела в суд», - сообщили в Верховном суде.

Напомним, Бакытбек Есентаев нанес своей жене Баян Максаткызы несколько ножевых ранений в июне прошлого года. Она была госпитализирована в Талгарскую районную больницу в тяжелом состоянии. Бакытбек Есентаев был признан виновным по статье о покушении на убийство, но оправдан по статьям об изнасиловании и насилии. Межрайонным специализированным судом по уголовным делам Алматинской области Бакытбек Есентаев был приговорен к 9 годам тюремного заключения.

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