ЕНТ, к которому «невозможно подготовится» готовят в Казахстане

По словам министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева, речь идет о новом стандарте выпускного экзамена, передает ИА «NewTimes.kz».

«Выпускной экзамен не нужно демонизировать. Школьники сдают его каждый год, а некоторые - каждую четверть. Это стандартный экзамен. С другой стороны, ЕНТ значительно облегчено, изменена только 1/5 часть, специально. Хотя мы должны потихонечку менять его в сторону международных стандартов, то есть экзамен, к которому подготовиться невозможно», - сказал Сагадиев на правительственном часе в мажилисе.

«Дети не должны готовиться к ЕНТ, они должны учиться. Новый стандарт экзамена, который будет в будущем, к нему подготовится невозможно. Можно только хорошо учиться в течение 11 лет», - заявил глава МОН.

«Раньше из 100 баллов нужно было набрать 50. Сейчас из 160 нужно набрать 50. В этом году за счет того, что ЕНТ было облегчено, дополнительно 17 000 детей пошли в вузы. Мы считаем, что доступ к высшему образованию нужно облегчать. Это наша философия», - подчеркнул министр образования и науки.

«В этом году ЕНТ можно будет проходить дома. Мы подключили терминалы, сейчас ведем переговоры с банками. Чтобы из дома ребенок мог оплатить, ЕНТ пройти онлайн. Мы напечатали 300 тыс брошюр. Если надо, еще 500 тыс напечатаем. С этих проблем нет. Каждый школьник до начала ЕНТ несколько раз пройдет тестирование. Но это только пробное тестирование», - резюмировал Сагадиев.