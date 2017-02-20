Димаш стал первым послом проекта «I'm in China»

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, стал первым официальным послом проекта «I'm in China». Об этом он сообщил у себя на странице в Instagram, передает ИА «NewTimes.kz».

В качестве посла Димаш посетил заповедник с пандами в городе Чанду в Китае. В своем посте певец отметил, что в мире их осталось всего около 2000 особей.

«Наверняка многие задумывались, почему из множества животных, занесенных в красную книгу, именно панда изображена на логотипе всемирной организации по защите животных. На сегодняшний день на земле осталось около 2000 особей панды. У них особый образ жизни. По характеру они схожи с людьми. Обижаются, капризничают. Я вчера с ними встречался.

Провинция Сычуан в Китае является родиной всех панд. Я специально полетел в город Чанду, чтобы поближе познакомиться с этими милыми животными. Я стал первым официальным послом, который встретился с пандами в рамках проекта «I'm in China». Каждый разумный человек обязан с заботой относиться к животным», - написал Димаш.

Напомним, в китайском городе Чанша Димаш Кудайбергенов участвует в вокальном конкурсе I Am Singer-2017.