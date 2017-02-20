Димаш стал первым послом проекта «I'm in China»

Автор:
Димаш стал первым послом проекта «I'm in China»

Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов, стал первым официальным послом проекта «I'm in China». Об этом он сообщил у себя на странице в Instagram, передает ИА «NewTimes.kz».

В качестве посла Димаш посетил заповедник с пандами в городе Чанду в Китае. В своем посте певец отметил, что в мире их осталось всего около 2000 особей.

«Наверняка многие задумывались, почему из множества животных, занесенных в красную книгу, именно панда изображена на логотипе всемирной организации по защите животных. На сегодняшний день на земле осталось около 2000 особей панды. У них особый образ жизни. По характеру они схожи с людьми. Обижаются, капризничают. Я вчера с ними встречался.

Провинция Сычуан в Китае является родиной всех панд. Я специально полетел в город Чанду, чтобы поближе познакомиться с этими милыми животными. Я стал первым официальным послом, который встретился с пандами в рамках проекта «I'm in China». Каждый разумный человек обязан с заботой относиться к животным», - написал Димаш.

Напомним, в китайском городе Чанша Димаш Кудайбергенов участвует в вокальном конкурсе I Am Singer-2017.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
16.02.2017, 14:35
  
Димаш победил в шестом туре I am a singer 2
12.02.2017, 15:08
  
Какие девушки нравятся Димашу Кудайбергенову 7
10.02.2017, 10:52
  
​Димаш возглавил топ самых популярных звезд в Китае
09.02.2017, 11:29
  
Продюсер Димаша опроверг слухи о выступлении певца на шоу «Голос Америки» 15
08.02.2017, 15:06
  
Димаш примет участие в «Голосе Америки»
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​Родителей школьников штрафуют за пропуски занятий в Петропавловске
​На Азиаде-2017 Казахстан завоевал первую медаль
Активисты, осужденные за «земельный митинг», провели 14 дней в Актобе
15 амнистированных живут в районе Нур Актобе
Ребенка с запиской приютить на месяц нашли на улице в Жамбылской области
Казахстанский школьник изобрел «умную» тюбетейку
Канат Ислам нокаутировал Робсона Ассиса 1
​72-летний китаец сменил пол и стал женщиной
Сирийца не будут выдворять из Казахстана
Кызылординка выиграла квартиру в Алматы по билету Универсиады-2017 1
Loading...