​Родителей школьников штрафуют за пропуски занятий в Петропавловске

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​Родителей школьников штрафуют за пропуски занятий в Петропавловске

За первое допущение пропусков занятий несовершеннолетними родителя наказывают штрафом в размере 7 МРП.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области провели «День открытых дверей» с участием студентов колледжа Северо-Казахстанского университета, передает портал Мой город.

Студентам разъяснили, что сейчас за пропуски занятий без уважительных причин несовершеннолетними за период обучения в учебных заведениях несут ответственность их родители. Их наказывают по статье 127 ч. 1,2 КРКоАП.

Так, за первое допущение пропусков занятий несовершеннолетними родителя наказывают штрафом в размере 7 МРП, что на сегодняшний день составляет 15 883 тенге, а при повторном допущении аналогичных нарушений в течение года, статья предусматривает наказание штрафа в размере 20 МРП, что составляет 45 380 тенге, либо административный арест до пятнадцати суток.

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