​На Азиаде-2017 Казахстан завоевал первую медаль

Ее автором стала казахстанская лыжница Елена Коломина.

Казахстанская лыжница Елена Коломина завоевала серебряную медаль в спринте на 1,4 километра классическим стилем на зимней Азиаде-2017, которая проходит в японском Саппоро, сообщает Vesti.kz.

"Золото" в этой дисциплине выиграла представительница Китая Дандан Ман с результатом 3 минуты 48,29 секунды. Коломина проиграла ей чуть больше пяти секунд. "Бронза" досталась австралийке Кэйси Райт (+10.49).

Для сборной Казахстана это первая медаль на этих соревнованиях.

Другие представительницы Казахстана - Ангелина Шурыга, Тамара Эбель и Марина Матросова приняли участие в утешительном финале B, где заняли первое, второе и четвертое места соответственно.