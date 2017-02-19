Аким Актобе поручил узнать пользу и вред от жильцов Нур Актобе

Помещение для мониторинга обстановки с помощью камер наблюдения в микрорайоне Нур Актобе. //Фото автора

Ильяс Испанов также заявил, что людей, совершивших преступление, нужно выносить на общественные слушания. Представители горакимата вместе с ветеранскими организациями будут контролировать жителей микрорайона Нур Актобе, сообщает корреспондент «Диапазона».

3 инспектора на 15 000 человек

Основные проблемы микрорайона Нур Актобе (более известного как Нур Сити): вода и система электроснабжения. По словам властей города, ТОО «Энергосистема» обязалась устранить проблему, а «Акбулак» решит вопросы с водой. Больше всего акимат озадачен вопросом безопасности. Чтобы навести порядок в Нур Актобе в октябре 2016 года открыли опорный пункт полиции. Сейчас там работает 3 участковых инспектора на 15 тысяч населения.

- С момента открытия опорного пункта мелкие правонарушения уменьшились. В прошлом году тут было 10 автомобильных краж. В этом году 2 кражи, но обе раскрыты. В микрорайоне установлены 7 камер: на столбах, перед школой, в подъездах домов. Качество камер позволяет при увеличении масштаба разглядеть лица людей, стоящих на автобусной остановке, - комментирует Нурлыбек Тажмуханов, участковый инспектор Заречного отдела полиции.

По словам инспектора, в Нур Сити камеры видеонаблюдения установлены в нескольких домах, еще 15 домов пока без камер. Власти сообщают, что камеры установлены за счет подрядчика в рамках пилотного проекта «Умный город», который планируют запустить в будущем. За содержание камер в подъездах домов в Нур Актобе оплата будет взиматься с жителей.

Контроль и работа, как в "партийное время"

В горакимате сообщают, что в Нур Актобе сейчас проживает 15 человек, недавно освободившихся по амнистии. И для профилактики преступлений будут приглашать ветеранов полиции и других организации.

- За судимыми людьми должен вестись контроль, а в некоторых случаях воспитательная работа. Молодые люди заниматься их воспитанием не смогут. Поэтому здесь должны быть задействованы ветераны, которые будут с ними проводить профилактические беседы, - сказал председатель городского совета ветеранских организации Ахат Мырзалин. - Также здесь (в Нур Актобе) многие получили квартиру от государства, нужно совместно и с налоговыми органами контролировать тех, кто снимает жилье. Мы должны все объединиться для этих работ. Как раньше работали в партийное время, так и сейчас должны работать,

Аким города отметил, что людей, совершивших правонарушения, должна знать вся местность.

- Преступников, которых поймали, нужно выставить на общественное слушание, чтобы это стало уроком для других. Почему мы должны их скрывать? Сейчас ничего не скрывают, кто-то не так посмотрел, не так что-то сделал, фоткают и выкладывают в интернет, - сказал аким города Ильяс Испанов и обратился к инспектору и представителю управляющей компании. - По молодежной практике мы дадим вам выпускников вузов в качестве помощников. Ваша задача узнать, кто в каком доме живет. Какая от него польза или вред. Нужны постоянные люди, чтобы находились в Нур Сити. В связи с этим старшему полицейскому дадим здесь служебную квартиру.