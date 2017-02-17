​72-летний китаец сменил пол и стал женщиной

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​72-летний китаец сменил пол и стал женщиной

Сообщается, что 72-летнему Синь Юэ были внедрены грудные импланты. Он также перенес операцию по вагинопластике.

Пенсионер из Пекина в возрасте 72 лет прошел операцию по смене пола с мужского на женский, пишет в пятницу газета China Daily, передает РИА Новости.

По данным газеты, операция прошла в среду в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун на юге Китая. Сообщается, что 72-летнему Синь Юэ были внедрены грудные импланты. Он также перенес операцию по вагинопластике.

"Я завершил исполнение своей мечты - стать женщиной", - заявил пациент после операции. Перед операцией Синь Юэ пришлось пройти серию тестов и ответить на более чем 1 тысячу вопросов, чтобы гарантировать врачам, что он действительно хочет сменить пол.

По словам Синь Юэ, в детстве он часто одевался, как девочка. В 1970 году он женился, и через три года у него с женой родилась дочь. В 2000 году пара развелась.

Бывшая жена Синь Юэ - Лэн Жуй заявила, что полностью поддержала бывшего мужа в его намерении сменить пол.

"Синь прошел путь от моего мужа до моей близкой подруги, а наши отношения сейчас такие, будто мы сестры", - отметила бывшая жена пациента.

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