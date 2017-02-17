Сирийца не будут выдворять из Казахстана

Вынесенное решение суда не влечет для истца таких последствий, как выдворение из Республики Казахстан, а также не ограничивает его права на проживание в Республике Казахстан (вид на жительство).

Гражданина Сирии Ясера Альезалдина не будут выдворять из Казахстана, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу районного суда №2 Казыбекбийского района города Караганды.

Как отмечено в распространенном сообщении, в средствах массовой информации опубликован материал об истории гражданина Сирии Ясера Альезалдина и его семье. Автор пишет о том, что «Суд отказывает семье Ясера Альезалдина в статусе беженцев. Уже второй год интернациональная семья добивается, чтобы им разрешили остаться в Казахстане».

«Средства массовой информации изложили недостоверную информацию по данному факту, нагнетающую общественное мнение. В связи с чем пресс-служба районного суда №2 Казыбекбийского района города Караганды заявляет, что Альезалдин Ясер Джасем обратился в суд с иском об оспаривании действий и решения об отказе в присвоении статуса беженца к ГУ «Департамент внутренних дел Карагандинской области» в лице Управления миграционной полиции. Решением суда от 13 мая 2016 года отказано в удовлетворении исковых требований истца, с которым и согласилась апелляционная инстанция Карагандинского областного суда от 1 августа 2016 года, оставив решение суда без изменения. Вынесенное решение суда не влечет для истца таких последствий, как выдворение из Республики Казахстан, а также не ограничивает его права на проживание в Республике Казахстан (вид на жительство)», - поясняет пресс-служба районного суда.

Далее отмечается, что принимая во внимание, что заявитель возвращаться обратно в свою страну не желает, его супруга является гражданкой Казахстана, соответственно, у него имеется возможность оформления своего пребывания и проживания на территории Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что жителю Сирии Ясеру Альезалдину грозит депортация из страны, мужчина не смог убедить все судебные инстанции Карагандинской области в том, что является беженцем. На его супругу, гражданку Казахстана, депортация не распространяется. Также не будут применены меры принудительного выдворения в отношении четверых несовершеннолетних детей, младшему из которых пять лет, поскольку разлучать с матерью их нельзя. Но в отношении старшего 18-летнего сына и главы семьи Ясера Альезалдина законодательство каких-либо льгот не предусматривает.