Кызылординка выиграла квартиру в Алматы по билету Универсиады-2017

24-летняя жительница Алматы Жулдыз Жумадилова выиграла двухкомнатную квартиру по билету Универсиады-2017, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу дирекции Универсиады.

15 февраля подвели итоги розыгрыша призов по билетам на соревнования Универсиады-2017. Сегодня утром стало известно, кто получил самый желанный приз - двухкомнатную квартиру в ЖК «Алмалы».



Победителем стала Жулдыз Жумадилова, которая о выигрыше узнала лишь несколькими часами ранее в дирекции Универсиады-2017. Девушка проживает в Алматы не так давно - приехала из Кызылорды на учебу и теперь работает в одном из алматинских банков.



По ее признанию, она не только изначально не знала, что по билетам планируется розыгрыш, но даже и не слышала об этом вплоть до сегодняшнего утра, когда ей позвонили из дирекции Универсиады и пригласили на встречу, на которой сообщили радостную новость.



«Эта квартира для меня - неожиданный, огромный и такой нужный подарок. Я знала, что когда-нибудь квартира у меня будет, но думала, что не скоро. Я пока проживаю в Алматы с родственниками, и конечно, мне собственное жилье было очень нужно», - говорит Жулдыз.



Девушка купила четыре билета на разные соревнования по фигурному катанию на сайте tiketon.kz. Все они стали подарком для тети Жулдыз, которая прежде сама занималась спортом и очень любит фигурное катание.



В результате, выигрышным оказался билет на фигурное катание 4 февраля. Жулдыз Жумадилова признается, что очень счастлива, и еще не совсем осознает, что с ней произошло.



«Я в шоке, не поверила, и даже расплакалась потом. Мне уже рассказали все подробности, я очень счастлива», - рассказывает девушка.