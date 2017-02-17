​40 психически нездоровых водителей выявила прокуратура в Костанае

Прокуратура Костаная проанализировала ситуацию с психическим здоровьем водителей, зарегистрированных в областном центре, сообщает «Наша Газета».

Как сообщил прокурор отдела городской прокуратуры Асхат Куанышбаев, выявлено более 40 граждан, длительное время состоящих на учете в психоневрологическом диспансере и потому имеющих абсолютные медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

«То есть, на дорогах города транспортными средствами могут управлять психически нездоровые люди», - уточнил Куанышбаев.

В отношении всех выявленных граждан прокуратура направила в суд иски о лишении их водительских прав. Некоторые из них уже были рассмотрены. К примеру, 14 февраля решением костанайского городского суда уже были аннулированы водительские права одной из жительниц города.

Как уточнила позднее прокуратура, состояние здоровья выявленных 40 водителей ухудшилось уже после получения ими водительских удостоверений. Данные лица состоят на учете в психоневрологическом диспансере и имеют абсолютные медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, однако на момент получения водительского удостоверения эти лица были психически здоровы и прошли медицинскую комиссию.