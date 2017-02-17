​Какие дороги закрыты в Актюбинской области

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​Какие дороги закрыты в Актюбинской области

Дороги закрыты в Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областях.

В связи с ухудшением погодных условий ограничения движения действуют на трасса в пяти регионах Казахстана, передает Today.kz.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют снег, метель и плохую видимость. Из-за непогоды закрыто движение на участках автодорог Актобе - Атырау (от 246 до 330 километра), Кандыагаш – Эмба – Шалкар - Иргиз (от 92 до 258 километра) для всех видов автотранспорта.

В Актобе 17 февраля днем температура ожидается -8...-13, местами 5 градусов мороза. Но к концу дня мороз будет крепчать, столбик термометра опустится до -12 и даже -20 градусов.

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