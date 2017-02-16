Стала известна цена проезда по платным дорогам в Казахстане

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Стала известна цена проезда по платным дорогам в Казахстане

Платный проезд по дорогам РК не превысит 1 тенге за километр для легковушек.

Стоимость проезда по новым платным дорогам Казахстана не превысит 1 тенге за километр для легковых автомобилей, заверил в четверг вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, передает Sputnik Казахстан.

В настоящее время в Казахстане платным является проезд по трассе Астана - Щучинск, где с 2013 года тариф составляет 1 тенге за километр для легковых машин (протяженность платного участка - 217 километров).

"На новых участках автомобильных мы не планируем поднимать оплату выше этой нормы пока", - сказал Скляр на брифинге в правительстве. При этом, по его оценке, бюджет страны будет получать от платных дорог до 30 миллиардов тенге ежегодно к 2020 году. К 2020 году планируется поэтапное внедрение системы взимания платы на шести тысячах километрах автодорог республиканского значения, что позволит ежегодно собирать порядка 30 миллиардов тенге", - уточнил вице-министр.

По его словам, в этом году платность планируется ввести уже на 700 километрах междугородних трасс. В частности, в 2017 году предусмотрено устройство системы взимания платы на участках Астана-Темиртау и Алматы-Капшагай за счет республиканского бюджета, а также на участке Алматы - Хоргос за счет займа Всемирного банка. Запуск системы в тестовом режиме планируется в ноябре текущего года.

При этом альтернативные платным дороги прокладываться в стране не будут.

"Альтернативные участки нашим законодательством не предусмотрены, поэтому альтернативные автомобильные дороги мы не имеем ни возможности строить, ни, в принципе, нет такой необходимости: 1 тенге за километр, мы полагаем, достаточно низкая стоимость, она не ляжет каким-то бременем на автовладельцев", - считает Скляр.

Он заметил в связи с этим, что платные участки автодорог будут содержаться по всем нормативам, качественно. И сослался на специальные исследования, которые проводили автотранспортники: согласно им экономия горюче-смазочных материалов и экономия на амортизации авто при проезде по качественной платной дороге имеет материальный эффект, который "гораздо выше платы, планируемой нами к взиманию".

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
да за идеальную трассу готов платить, чтоб коня не угробить. так дешевле если будут следить за оплачиваемыми водителями участками. При этом надеюсь дороги внутри города или того или иного населенного пункта приведут в соответствие. 
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16.02.2017, 14:13
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