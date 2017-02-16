Астану планируют разделить на 129 секторов

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Астану планируют разделить на 129 секторов

Столицу Казахстана разделят на 129 секторов для эффективного управления, передает ИА «NewTimes.kz».

Как сообщил аким города Асет Исекешев на отчетной встрече с населением, это произойдет в рамках реализации программы «Шаговая доступность».

«Одним из механизмов, который мы хотим реализовать, является программа «Шаговая доступность». Поэтому для управления разделяем город на 129 секторов с населением до 10 тыс человек, в которых должны быть созданы не менее 32 социальных стандартов: детские сады, парки, скверы, спортивные площадки, участковые пункты полиции, общественный транспорт и другое», - сказал градоначальник, отметив, что основной упор столичные власти делают на качественное развитие человеческого капитала.

Исекешев подчеркнул, что главный приоритет акимата - повышение уровня благополучия горожан.

«Работа будет направлена на два приоритетных направления: улучшение качества жизни и рост доходов населения. Улучшение качества жизни - это среда, которая окружает каждого горожанина, каждую семью. Мы хотим достичь прогресса в таких сферах, как образование, здравоохранение, общественный транспорт, экология, улучшение жилищных условий людей», - уточнил Исекешев.

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