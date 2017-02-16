Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Скандал. КНБ. Военная полиция

2 млн вымогали у пограничников в следственном управлении МВД. Порочный круг замкнулся.

В Актобе выбрали королеву красоты

Смотрите фото участниц конкурса красоты среди замужних дам.

Берегите детей от "Синего кита"

Как в Актобе борются с игрой, что доводит до самоубийства.

Военный вертолёт сел на дорогу



Ми-8 сел на трассу под Карабутаком, пилот спросил водителя, где Актюбинск. В минобороны комментируют.

КНБ-шник выстрелил себе в голову

Офицер в тяжёлом состоянии.

В Актобе будет снег и метель

16 февраля на большей части Актюбин­ской области снег, местами низовая метель, ветер юго-восточный 9-14, местами 18 метров в секунду.