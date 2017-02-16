Cирийцу отказали в проживании в Казахстане

Власти Казахстана отказывают интернациональной семье в статусе беженцев, сирийцу Ясеру Альезалдину и его 18-летнему сыну грозит депортация из страны, передает «31 канал».

Продолжение получила история семьи казашки и сирийца из Карагандинской области. Их старшему сыну Ашрафу неделю назад исполнилось восемнадцать лет, и теперь юноше, как и его отцу, грозит депортация в охваченную войной Сирию. Остаться в Казахстане разрешили только матери и ее младшим детям. Власти республики отказывают семье в статусе беженцев, а для получения вида на жительство нужно пять миллионов тенге.

Уже второй год интернациональная семья добивается, чтобы им разрешили остаться в Казахстане.

Сандугаш Раисова уверена, что в Сирии Ясера Альезалдина и 18-летнего Ашрафа ждет неминуемая смерть.

«Я не прошу у народа ни хлеба, ни денег. Я прошу власти дать моим детям шанс выжить и принести пользу Казахстану», - рассказывает супруга Ясера Альезалдина, Сандугаш Раисова.

Казашка Сандугаш познакомилась со своим сирийским мужем Ясером 20 лет назад в Северо-Казахстанской области. После свадьбы пара уехала в Сирию, где у них был собственный бизнес и хозяйство. Там же родились их пятеро детей. Когда в стране началась война, их дом разбомбили, отобрали бизнес. Боевики пришли за Ясером, и семья приняла решение бежать в Казахстан.

В Казахстане Ясер Альезалдин не может считаться беженцем и должен покинуть республику. Мужчина просил об отсрочке, чтобы успеть собрать деньги или на дорогу, или на гарантийный взнос, чтобы получить вид на жительство. В отсрочке ему отказали.

«Мы не можем доказать, что моему подзащитному что-то угрожало на территории Сирии. Были свидетельские показания, были общедоступные факты, со СМИ вся информация. Иных доказательств мы, находясь на территории РК, предоставить не можем», - рассказал адвокат Ясера Алексей Кочкаров.

Устроиться на работу без разрешительных документов мужчина не может, так что на аренду квартиры и питание семьи случайными заработками добывает Сандугаш.

«Я знаю несколько сирийцев, женатых на казахстанках, которым дали вид на жительство, а их дети даже получили гражданство Казахстана. Мы надеялись, что после встречи с представителями оппозиции Сирии в Астане ситуация изменится», - рассказал Ясер Альезалдин.