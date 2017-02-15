Что делал на трассе «заблудившийся вертолет» объяснили в Минобороны

Автор:
Что делал на трассе «заблудившийся вертолет» объяснили в Минобороны

Вертолет Ми-8, приземлившийся на трассе Актобе-Шымкент. //кадр из видео в инстаграме zello.aktobe

Министерства обороны РК дало официальный комментарий касательно посадки вертолета на трассе. По данным ведомства, вертолет Ми-8 выполнял учебно-боевую задачу и отрабатывал визуальную ориентировку местности с помощью опроса, передает корреспондент «Диапазона».

Как сообщили в Минобороны РК, по плану боевой подготовки состав армейской авиации летел по маршруту и отрабатывал способы навигации и ориентировался на местности в полете. Отработки проводились и при ухудшении метеоусловий.

В связи с этим вертолет Ми-8 МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу и отрабатывал визуальную ориентировку местности с помощью опроса.

«Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи. В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования, - сообщается в информации Министерства обороны.

Напомним, сегодня в социальных сетях обсуждают вертолет, приземлившийся на трассе Актобе-Шымкент . Ролик появился в группе zello.aktobe в Инстаграме. На видео видно вертолет, который приземлился на трассе Актобе-Шымкент.

В группе сообщается, что инцидент произошел около пос.Карабутак. Судя по словам на видео, мужчина, выбежавший из вертолета, спрашивал у водителя фуры, "в какой стороне Актобе".

Теги: , , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
15.02.2017, 16:15
  
​На трассе Актобе-Шымкент заблудился вертолет 4
12.02.2017, 10:33
  
Застрявших в заносах на трассе людей спасли полицейские в Карагандинской области
25.01.2017, 11:31
  
В Италии разбился вертолет со спасателями
06.01.2017, 10:37
  
В Лос-Анджелесе разбился вертолет
04.01.2017, 12:36
  
В районе ГМЗ не убирают снег. Ждут потопа во дворах весной? 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
​На трассе Актобе-Шымкент заблудился вертолет 4
«Казахтелеком» предлагает услугу «Родительский контроль» 1
​Президент страны встретился с Бердыбеком Сапарбаевым и отметил плохие дороги в Актюбинской области 1
В Казахстане депутаты недовольны вкусом хлеба 4
В Кыргызстане 19 ноября выберут президента
Казахстанскую глубинку обеспечат интернетом только к 2025 году
Проблемные дома «Азбуки жилья» будут достраивать в кредит
Семейных дебоширов в Казахстане будут задерживать на двое суток
Штрафы, предлагаемые МВД,​ Нигматулин назвал «умопомрачительными»
«Его уволили незаконно. На решение повлияла критика акима области» - Адвокат оскандалившегося чиновника 13
Loading...