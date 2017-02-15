Что делал на трассе «заблудившийся вертолет» объяснили в Минобороны

Вертолет Ми-8, приземлившийся на трассе Актобе-Шымкент. //кадр из видео в инстаграме zello.aktobe

Министерства обороны РК дало официальный комментарий касательно посадки вертолета на трассе. По данным ведомства, вертолет Ми-8 выполнял учебно-боевую задачу и отрабатывал визуальную ориентировку местности с помощью опроса, передает корреспондент «Диапазона».

Как сообщили в Минобороны РК, по плану боевой подготовки состав армейской авиации летел по маршруту и отрабатывал способы навигации и ориентировался на местности в полете. Отработки проводились и при ухудшении метеоусловий.

В связи с этим вертолет Ми-8 МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу и отрабатывал визуальную ориентировку местности с помощью опроса.

«Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи. В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования, - сообщается в информации Министерства обороны.

Напомним, сегодня в социальных сетях обсуждают вертолет, приземлившийся на трассе Актобе-Шымкент . Ролик появился в группе zello.aktobe в Инстаграме. На видео видно вертолет, который приземлился на трассе Актобе-Шымкент.

В группе сообщается, что инцидент произошел около пос.Карабутак. Судя по словам на видео, мужчина, выбежавший из вертолета, спрашивал у водителя фуры, "в какой стороне Актобе".