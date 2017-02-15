​Назарбаев отметил плохие дороги в Актюбинской области

Глава государства провёл встречу с акимом Актюбинской области Бердыбеком Сапарбаевым, сообщает пресс-служба Акорды.

Аким Актюбинской области рассказал президенту о социально-экономическом развитии региона по итогам 2016 года.

Президент обозначил приоритеты работы в социальной сфере области, включая увеличение количества детских садов, решение вопросов ремонта школ, находящихся в аварийном состоянии, а также ликвидации третьей смены в некоторых образовательных учреждениях.

"Также отмечаю низкое качество автомобильных дорог в Актюбинской области. Следует уделить внимание наиболее важным для населения объектам", - сказал Назарбаев.

Назарбаев подчеркнул, что Актюбинская область является перспективным промышленным регионом, вместе с тем, отмечается ежегодное снижение экономического вклада области в ВВП страны.

- Эта тенденция началась с 2012 года. Нам необходимо найти причины и принять соответствующие меры. Если хотим повысить экспорт сельскохозяйственной продукции, то следует обратить внимание на развитие объектов перерабатывающей промышленности, - подчеркнул президент.

Аким Актюбинской области доложил о проделанной работе в целях улучшения экономической ситуации в регионе, в том числе развития промышленного сектора, привлечения инвестиций в аграрную отрасль и обеспечения занятости населения.

"По итогам года наблюдается рост по основным показателям социально-экономического развития области. Самое главное - мы не допустили роста безработицы. В результате своевременной реализации государственных программ в прошлом году было создано 16 тыс новых рабочих мест", - сказал Сапарбаев.