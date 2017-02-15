В Казахстане депутаты недовольны вкусом хлеба

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В Казахстане депутаты недовольны вкусом хлеба

Сенаторы заявили, что в казахстанский хлеб кладут ядовитые дрожжи.

Дешевый хлеб, который покупает большинство казахстанцев изготовлен из дрожжей, которые содержат яд, заявили в среду в ходе встречи с руководством министерства сельского хозяйства по вопросам продовольственной безопасности в сенате депутаты, передает vlast.kz.

«Хлеб у нас невкусный. Вот в других странах хлеб очень вкусный. Почему? Даже вот посол Франции это заметил. Он организовал мастер-класс и показывал нашим хлебопекам. И я не знаю, есть от этого толк или нет, не понимаю почему», - заявил сенатор Ляззат Киинов.

«Оказывается, - продолжил он, - дрожжи, которые мы применяем, - ядовитые. Их категорически нельзя принимать в хлебопечении, потому что сам автор, который придумал их, говорил, что нельзя использовать их для хлеба, а мы применяем. Нигде в мире кроме нас не применяют. В этих дрожжах, оказывается, есть формалин. А формалин – это яд, который применяется для сохранения трупа. А он есть в этих дрожжах», - возмутился депутат.

«Как интересно, - продолжила выступление коллеги Дарига Назарбаева, - и врачи говорят, что это вредно. Ответьте, почему хлеб невкусный и что вы знаете про наши исторические дрожжи», - поинтересовалась она у представителей министерства сельского хозяйства.

Правда, вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов признался, что об этом впервые слышит.

«Ну, так вы изучите вопрос. Почему отличается наш хлеб? Все говорят, что у нас зерно очень качественное», - подчеркнула Назарбаева.

В свою очередь, заместитель председателя правления АО «НК «Продкорпорация» Сабит Кашкимбаев сообщил, что в Казахстане есть вкусный хлеб. Но это тот, который стоит 500 тенге.

«Это французский хлеб. А если у нас хлеб стоит 60-80 тенге, то…. Это экономия. На деталях, компонентах», - сказал он.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя pcproman
pcproman
Наше зерно лучшее из лучших. "Это французский хлеб. А если у нас хлеб стоит 60-80 тенге, то…. Это экономия. На деталях, компонентах»", какие нафиг детали? Это хлеб! Дело не хитрое. Актобе Нан самый настоящий традиционный хлеб. Свежий очень вкусен и без ядов.
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15.02.2017, 13:14
фото пользователя taxsist2
taxsist2
согласен..
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15.02.2017, 13:18
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