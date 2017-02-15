Казахстанскую глубинку обеспечат интернетом только к 2025 году

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Казахстанскую глубинку обеспечат интернетом только к 2025 году

Когда интернет и цифровые технологии придут в казахстанскую глубинку, рассказал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает ИА «NewTimes.kz».

Но сначала глава МИК доложил о программе «Цифровой Казахстан».

«Вы сейчас подробно рассказали о формате, но не ответили на конкретный прямой вопрос. Когда?! А это очень важно. Потому что доступность интернета и цифровых технологий корреспондируется с теми обязательствами, которые взяло на себя то же министерство финансов, когда здесь шло обсуждение законопроекта о местном самоуправлении, о всеобщем декларировании. Потому что Минфин признал, что нет доступности. Вопрос конкретный: когда интернет и цифровые технологии будут доступны во всех уголках нашей страны?! А с законом о местном самоуправлении - это становится актуальным в каждом поселке и ауле», - сказал на пленарном заседании спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев сообщил, что интернетом и цифровыми технологиями казахстанскую глубинку планируется обеспечить двумя этапами.

«2017-19 годы - 1291 село. Остальные села, порядка 4000, мы планируем обеспечить во втором этапе - с 2020-го по 2025 год. Это связано с тем, что сейчас мы изучаем вопрос новых решений. Не оптоволокно, а, может быть, спутниковые решения», - сказал Абаев.

«Вы еще молодой человек. Вы еще уверены, что в эти годы будете работать. Поэтому придете за эти годы отвечать», - заключил Нигматулин.

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