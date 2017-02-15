Проблемные дома «Азбуки жилья» будут достраивать в кредит

Печально известные объекты компании «Азбука жилья» будут достраивать в кредит. Очередные сроки сдачи долгостроя сегодня озвучил новый застройщик. Компания заявила о готовности приступить к работе уже в следующем месяце, передает КТК.

Дольщиков, полностью выкупивших квартиры, заверили, что платить им больше не придется. Покрывать расходы строители собираются за счет арестованного имущества «Азбуки» и ее топ-менеджеров. К тому же, есть и нераспроданные квартиры. Какой банк выдаст многомиллиардный кредит и что станет залогом, застройщик не сообщил.

Достраивать планируют пять жилых комплексов из семи. По предварительным подсчетам, это обойдется застройщику примерно в 15 миллиардов тенге.

Напомним, 3 тысячи дольщиков ждут свои квартиры с 2012 года. Все потому, что учредитель компании «Азбука жилья» Ерканат Тайжанов собрал почти сорок миллиардов тенге и сбежал за границу.

«Например, в «Садовом квартале» 2644 квартиры - 600 дольщиков. Остальные достроим, и за счет этого, то, что сдадим, мы уже покроем разницу. Кроме того, что есть вот эти активы. Три комплекса мы сдадим в этом году. «Айсанам de luxe», «Комсомольский» и «Комфорт», - говорит заместитель гендиректора по строительству ТОО «Орда инжиниринг» Габит Бекмагамбетов.