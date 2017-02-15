Семейных дебоширов в Казахстане будут задерживать на двое суток

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Семейных дебоширов в Казахстане будут задерживать на двое суток

Cейчас административным кодексом установлено трехчасовое задержание семейного дебошира.

На пленарном заседании мажилиса министр внутренних дел Калмуханбет Касымов попросил спикера нижней палаты парламента Нурлана Нигматулина поддержать соответствующую поправку в закон, сообщает ИА «NewTimes.kz».

«Три часа нам ничего не дают. Мы дебошира вечером забираем, пока доведем в райотдел, освидетельствуем. Мы его отпускаем домой, и он вытворяет еще больше дел. Разговор идет о семейных дебоширах в нетрезвом состоянии. Поэтому, прошу вас, внесите 48 часов. Это старая практика, хорошо проверенная в Казахстане», - обратился министр внутренних дел Калмуханбет Касымов к спикеру мажилиса Нурлану Нигматулину.

«У нас есть возможность до второго чтения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной системы». Думаю, мы поработаем по этой поправке», - пообещал Нигматулин.

Между тем в кулуарах мажилиса первый заместитель генерального прокурора РК Иоган Меркель прокомментировал данную поправку.

«Когда принимали административный кодекс, эти задержания сократили. Наша позиция, мы поддерживаем МВД», - сказал Меркель.

Напомним, сейчас административным кодексом установлено трехчасовое задержание семейного дебошира.

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