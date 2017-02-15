Штрафы, предлагаемые МВД,​ Нигматулин назвал «умопомрачительными»

Предлагается ужесточить штрафы, увеличив их до 11 миллионов тенге.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Председатель Палаты Нурлан Нигматулин подверг критике поправки в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной системы», предусматривающие увеличение штрафа, сообщает Zakon.kz.

В ходе обсуждения документа в первом чтении Нигматулин назвал штрафы, предлагаемые МВД, «умопомрачительными».

Так, законопроектом предусматривается усиление наказания за насилие и неповиновение в отношении представителя власти в зоне чрезвычайного положения и антитеррористической операции. В частности, за неповиновение предлагается увеличить штраф со ста МРП до двухсот МРП, а за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, - с двух тысяч МРП до пяти тысяч МРП.

Отметив необходимость защиты жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов, Спикер Мажилиса подчеркнул, что само по себе повышение штрафов не гарантирует снижение преступности.

«Коллеги, глава государства ставит задачу смягчения наказания за уголовные проступки небольшой и средней тяжести. А вместо этого в законопроекте предлагается ужесточить штрафы, увеличив их до «умопомрачительных» размеров - 11 миллионов тенге», - сказал Нигматулин, обращаясь к разработчикам поправок.

По словам спикера Мажилиса, очень много вопросов о соразмерности штрафов было задано депутатам во время встреч с населением в регионах.

«Поэтому, я думаю, что с этой поправкой мы не можем согласиться, тем более, это идет вразрез с поручениями Президента! Думаю, необходимо еще раз вместе с коллегами из правоохранительных органов вернуться к этой поправке и привести ее в полное соответствие до второго чтения», - резюмировал Нигматулин.

Законопроект в целом направлен на более четкую детализацию полномочий органов уголовного преследования и прокуратуры, а также дальнейшее совершенствование деятельности правоохранительных органов.