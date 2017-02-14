Суд отказал в удовлетворении иска "незаконно уволенному" замглавы облздрава Актобе

Госслужащий настаивал на компенсации по зарплате за период его "вынужденного прогула".

Актюбинский суд отказал в удовлетворении иска бывшего заместителя начальника областного управления здравоохранения Алмата Ермагамбетова о незаконности его увольнения, передает Sputnik Казахстан.

Последние прения прошли в суде по делу, где ответчиком выступало областное управление здравоохранения, а истец, помимо признания незаконности увольнения и восстановления в прежней должности, требовал выплатить зарплату за время, по его утверждению, "вынужденного прогула" - более двух месяцев. Согласно выписке о заработной плате, в месяц заместитель начальника управления областного здравоохранения получал около 270 тысяч тенге.

Напомним, история началась в прошлом году, когда Алмат Ермагамбетов обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Со слов тогда еще заместителя начальника облздрава, он отдал 20 тысяч долларов 39-летней Ботагоз Биекеновой за то, чтобы устроить старшую дочь на подготовительные курсы в Назарбаев Университет, а младшую - в Назарбаев Интеллектуальную школу. Желаемого он не получил, и был не единственным, кто попался в руки мошенницы.

Медика уволили 6 декабря 2016 года. Причиной, по словам представителей облздрава, послужило служебное расследование и рекомендация совета по этике.

Адвокат истца Раушан Истлеуова ранее заявляла, что согласно статье 19 Трудового кодекса РК субъектами трудовых отношений являются работник и работодатель, поэтому выносить решение об увольнении на основании рекомендаций другого ведомства, в данном случае совета по этике, незаконно.

На основании изложенных обеими сторонами фактов, руководствуясь статьями 223 и 226 Гражданско-процессуального кодекса РК, судья городского суда Айдана Мамбетказиева вынесла решение оставить иск без рассмотрения. Адвокат Алмата Ермагамбетова заявила, что намерена обжаловать судебный вердикт.