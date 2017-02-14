СпецЦОНы с автодромом планируется открыть в райцентрах Казахстана

Об этом сообщил начальник управления государственной автомобильной инспекции Комитета административной полиции МВД РК Мурат Иманбаев, передает МИА «Казинформ».

«У нас специализированные ЦОНы открыты не во всех регионах: 14 спецЦОНов, из них по два в Алматы и Южно-Казахстанской области. Мы готовы были закрыть регистрационно-экзаменационные центры, но только после того, как функционирование спецЦОНов будет обеспечено во всех областях», - сказал Иманбаев, отвечая на вопросы депутатов на заседании рабочей группы по обсуждению поправок в законопроект «О дорожном движении РК».

Он пояснил, что в настоящее время ведомством совместно с госкорпорацией «Правительство для граждан» прорабатывается вопросы внедрения спецЦОНов в районных центрах.

«Как только будет осуществлена деятельность спецЦОНов и в районных центрах, то мы, конечно, постараемся исключить сдачу экзаменов в регистрационных и экзаменационных центрах. В случае, если будут строиться спецЦОНы в районных центрах, мы настаиваем на том, чтобы там был автоматизированный автодром. В случае его отсутствия весь смысл индивидуальной подготовки теряется», - добавил Иманбаев.