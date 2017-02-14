​После скандала со взяткой в Мангистау назначили нового главу облздрава

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​После скандала со взяткой в Мангистау назначили нового главу облздрава

Исполняющей обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистау назначена Клара Оралбаева, сообщает lada.kz.

С 2015 года Клара Оралбаева занимает должность заместителя руководителя по организации медицинской помощи населению.

Напомним, ранее на сайте Национального бюро по противодействию коррупции сообщалось, что ведомством выявлены системные правонарушения в сфере здравоохранения. Экс-руководителя управления здравоохранения Мангистау Марал Кадыр обвиняют в получении взяток.

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