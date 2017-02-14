Казахстанские фристайлисты завоевали два «золота» в Австрии и «серебро» в Корее

Фристайлисты Казахстана блистали в разных частях континента одновременно. Оставив позади в индивидуальных гонках соперниц из 15 стран, Аяулым Амренова завоевала две золотые медали на Этапе Кубка Европы в австрийском Кришпле, передает ИА «NewTimes.kz».

По информации акимата ВКО, достойно представил страну в городе Пхёнчанг Дмитрий Рейхерд, заняв второе место в ходе тестового старта Этапа Кубка мира.

Своими достижениями фристайлисты из Восточно-Казахстанской области, кузницы страны по зимним видам спорта, продолжают радовать соотечественников. Став абсолютным чемпионом Универсиады-2017 в Алматы, Дмитрий Рейхерд в составе Национальной сборной команды по фристайлу могулу принял участие в тестовом старте Этапа Кубка Мира, который проходил в олимпийском Пхёнчанге.

Как сообщил старший тренер Национальной сборной РК по фристайлу, Виктор Рейхерд, тестовый старт проводили по программе, приближенной к Олимпийским играм.

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены в данном виде спорта из 14-ти стран. Среди казахстанских фристайлистов отличился только Дмитрий Рейхерд. Он успешно преодолел все квалификационные соревнования и показал второй результат, уступив лидеру - канадцу Микаэлю Кингсбери всего одну сотую балла. На третьем месте расположился другой представитель Канады Филип Маркиз.

Этот сезон для Дмитрия Рейхерда выдался успешным. Спортсмен уже поднимался на первую ступень пьедестала на Этапе Кубка Мира, который прошел в январе в Лейк-Плейсиде. Затем он стал абсолютным чемпионом Универсиады в Алматы, выиграв оба соревновательных дня, и теперь добавил в свою копилку серебро Этапа Кубка Мира на Олимпийской трассе.

Одновременно с этими соревнованиями на европейской части материка проходил Этап Кубка Европы в австрийском Кришпле. Для участия в этих стартах был командирован молодёжный состав сборной РК по фристайлу.

Несмотря на то, что соревнования проходили среди старшей категории, команда Казахстана, смогла завоевать две золотые медали в индивидуальных состязаниях. Оба раза на первую ступень пьедестала поднялась Аяулым Амренова, оставив позади 25 соперниц из 15 стран.